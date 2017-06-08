Венгер: у Колашинаца есть всё, чтобы адаптироваться к английскому футболу

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал переход защитника «Шальке-04» Зеада Колашинаца. 23-летний босниец подписал долгосрочный контракт с лондонцами.
«Он очень компактный, сильный игрок. Колашинац хорош в воздухе, решительно действует в отборе. У него есть всё, чтобы адаптироваться к английскому футболу.
Игра здесь требует физических затрат, и у него нет проблем с этим. Зеад может делать обостряющие передачи, идти вперёд. Колашинац способен внести большой вклад в игру команды, особенно в атаке», — цитирует Венгера пресс-служба «Арсенала».
В минувшем сезоне новичок «Арсенала» принял участие в 36 официальных матчах за «Шальке-04», забил 3 гола и отдал 9 результативных передач.