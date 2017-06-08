«Рубин» объявил об уходе Хави Грасии с поста главного тренера

Хави Грасия и руководство «Рубина» пришли к соглашению о досрочном расторжении контракта по обоюдному согласию сторон. 8 июня станет для специалиста последним днём пребывания на посту главного тренера казанского клуба.
«Клуб выражает признательность тренеру за работу и самоотдачу. Вместе с главным тренером клуб покидают его помощники: Хуан Солья, Иньиго Артеага, Ибан Андрес и Хуан Мартинес. ФК «Рубин» благодарит Хавьера Грасию и его штаб за работу и желает удачи в дальнейшей карьере», — говорится на официальном сайте клуба.
«Рубин» предложил тренерскому штабу Грасии расторгнуть контракты