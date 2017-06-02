«Рубин» предложил расторгнуть контракты тренерскому штабу Грасии

По информации «Чемпионата», казанский «Рубин» предложил расторгнуть контракты всему тренерскому штабу Хави Грасии. Напомним, что действующее соглашение испанского специалиста и его помощников в силе ещё три года, и на данный момент тренерский штаб не намерен его прерывать.
Ранее сообщалось, что у руля казанского «Рубина» может встать бывший вице-президент — тренер «Ростова» Курбан Бердыев. Накануне 64-летний специалист покинул команду.
В сезоне-2016/17 «Рубин» под руководством 47-летнего Грасии финишировал в российской Премьер-Лиге на 9-м месте. Таблицу РФПЛ можно посмотреть на «Чемпионате»
Бердыев может возглавить «Рубин» в течение двух дней