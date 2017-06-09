Слуцкий: у Англии сильнейший за 10 лет состав, но ей не хватает уверенности

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий в интервью британским журналистам выразил мнение, что сборной Англии не хватает уверенности.
«У сборной Англии лучший состав за последние 10 лет. Деле Алли, Гарри Кейн… очень сильный состав. Но, что наиболее важно, похоже ему не хватает уверенности. Я ощутил это, когда мы играли с Англией. Когда вы забили в Марселе, когда мы пропустили гол, и вы мечтали только о том, чтобы выиграть 1:0. Возможно, это игроки — они адаптировались психологически к Премьер-лиге, но не смогли адаптироваться к давлению чемпионата мира или Евро. Испытывать давление всей страны — это непохоже на клубный футбол. У вас есть отличные молодые игроки — Алли, Дайер, Старридж, но похоже, что им не хватает уверенности, когда речь идёт о национальной команде. Достичь финальной стадии — не проблема, но там уже начинаются трудности, и это, должно быть, психологическая проблема», — приводит слова Слуцкого The Independent.