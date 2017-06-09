«Спартак» поспорит с «Зенитом» за хавбека «Интера» Брозовича

Полузащитник «Интера» Марсело Брозович интересен московскому «Спартаку». Об этом сообщает ilsussidiario.net.
Ранее итальянские СМИ распространили информацию о том, что в услугах 24-летнего хорвата также заинтересован «Зенит». Помимо Брозовича питерцы проявляют интерес к защитнику Джейсону Мурильо. За обоих руководство сине-бело-голубых готово заплатить € 45 млн.
«Интер» будет готов рассмотреть предложения по футболистам, чтобы соответствовать финансовому фэйр-плей.
Напомним, что 1 июня «Зенит» возглавил итальянец Роберто Манчини, который ранее руководил «Интером».
«Зенит» готов заплатить € 45 млн «Интеру» за Брозовича и Мурильо