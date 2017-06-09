Измайлов: мне понравился энтузиазм руководителей московского «Арарата»

34-летний полузащитник Марат Измайлов, подписавший контракт сроком на год с московским «Араратом», прокомментировал свой выбор.
«Для меня футбол — это страсть, и я счастлив, что скоро вновь окунусь в тренировочный процесс. К тому же я возвращаюсь домой, в родную Москву.
Мне понравился энтузиазм руководителей клуба, их желание сделать по-настоящему привлекательный проект. К тому же «Арарат» сразу обозначил конкретный интерес и большое желание видеть меня в команде.
Надеюсь, что мы все вместе сможем добиться поставленных целей и получить настоящее удовольствие от игры в футбол", — приводит слова Измайлова клубная пресс-служба.