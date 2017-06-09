Кейн будет капитаном сборной Англии в матче с Шотландией

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт сообщил, что 23-летний нападающий Гарри Кейн выведет национальную команду с капитанской повязкой на матч с Шотландией (10 июня) в квалификации чемпионата мира — 2018.
«Гарри Кейн будет капитаном в завтрашнем матче. У нас есть несколько игроков с прекрасными лидерскими качествами, но Кейн обладает невероятным менталитетом и будет рад повести команду за собой», — сказал Саутгейт в интервью FATV.
Действующий капитан сборной Англии Уэйн Руни не был вызван на июньские матчи.
Кейн: мой возраст не помешал бы мне стать капитаном сборной Англии