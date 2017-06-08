Кейн: мой возраст не помешал бы мне стать капитаном сборной Англии

Нападающий «Тоттенхэма» и сборной Англии Гарри Кейн прокомментировал слова главного тренера своей национальной команды Гарета Саутгейта, который признался, что рассматривает кандидатуру 23-летнего Кейна на должность капитана сборной.
«Каждый игрок мечтает стать капитаном своей национальной сборной, и я — не исключение. Но это решение за Гаретом Саутгейтом, у нас множество лидеров в команде. Это важно — капитан-капитаном, но у нас в сборной есть множество лидеров, которые помогают друг другу на поле. Что касается моего возраста, то не думаю, что капитанство для меня будет слишком преждевременным — я несколько раз выходил с повязкой в составе „Спёрс“. Но в любом случае, в сегодняшних условиях на поле должно быть более одного лидера. А возраст для меня — не помеха», — рассказал Кейн BBC Sport.