Дешам: не буду винить Льориса, но он понимает, что из-за него Франция проиграла

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал поражение от Швеции (1:2) в матче квалификации ЧМ-2018. Нападающий шведов Ола Тойвонен забил победный гол на 93-й минуте ударом с центра поля после ошибки вратаря французов Уго Льориса.
«Катастрофический сценарий. Не cобираюсь винить Льориса, но он понимает, что допустил ошибку, из-за которой мы проиграли. В раздевалке все были растеряны, особенно Уго. Поражение всегда больно воспринимается. Теперь матч с Нидерландами в августе будет ещё более важен», — цитирует Дешама L'Equipe.
Видео гола Тойвонена можно посмотреть в «Твиттере».