Кононов призвал игроков «Ахмата» стремиться к первому месту в РФПЛ

Главный тренер «Ахмата» Олег Кононов выступил перед своими подопечными на сборе, который клуб проводит в Австрии. Кононов заявил о необходимости стремиться к первому месту в чемпионате России.
«Все требования, которые у меня есть к вам, они — только для достижения результата. Результат делается тогда, когда есть команда, а команда начинается с тренерского состава. Тренерский состав — это не только тренеры, это те люди, которые работают в клубе, начиная, конечно же, с самого главного руководителя, который конечно понимает, для чего он создает клуб. Не просто для того чтобы удовлетворить потребность — посмотреть, как там ребята играют — а для достижения результата. Путь только наверх. А наверх — это первое место. Вот это самое главное, что должны вы знать. Первое место в чемпионате России», — сказал Кононов.
Видео с обращением Кононова к футболистам «Ахмата» можно посмотреть в «инстаграме» главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.