Гризманн: ошибка Льориса нас подвела, но она допустима с учётом его сейвов

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн прокомментировал поражение от команды Швеции (1:2) в матче отборочного турнира чемпионата мира — 2018. Решающий гол шведы забили на 93-й минуте после ошибки голкипера французской команды Уго Льориса, однако Гризманн не стал винить в поражении партнёра.
«В концовке мы прессинговали соперника, но ошибка Льориса нас подвела. Впрочем, она допустима, учитывая все его сейвы. Наша задача остаётся прежней — попадание на чемпионат мира в Россию, и мы будем над этим работать», — приводит слова Гризманна TMW.