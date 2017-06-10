«Дженоа» предложила пятилетний контракт Кришито

Защитник «Зенита» Доменико Кришито может вернуться в «Дженоа», в клуб, из которого он и перешёл в петербургскую команду в 2011 году.
По информации Sky Sport Italia, «Дженоа» предложила 30-летнему Кришито контракт на пять лет с заработной платой € 1,2 млн за сезон и футболист намерен принять предложение.
Контракт Кришито с «Зенитом» истекает в 2018 году. Неделю назад защитник сообщил, что остановил переговоры о продлении контракта и хочет вернуться в Италию.
Ещё одним претендентом на Кришито считается «Наполи».
Кришито: «Наполи»? Возможно. Я хочу вернуться в Италию