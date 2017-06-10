В. Березуцкий: Слуцкий не побоялся пробить эту стену башкой — поехать за границу

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий обратился к бывшему главному тренеру «армейцев» Леониду Слуцкому, возглавившему английский клуб «Халл Сити».
«Леонид Викторович, очень рад, что вы получили работу в команде „Халл“ в Англии. Вы один из немногих тренеров, кто не побоялся пробить эту стену башкой — поехать за границу и попробовать показать себя там. У вас очень много способностей, которые невероятно хорошие. Невероятная способность к обучаемости. Подготовка к этой работе была достаточно долгой. Знаю, вы около трёх месяцев только изучали английский, что не самое простое. Иногда у нас вообще к тренерской работе не готовятся. Пожелаю вам успеха. Надеюсь, всё получится. Надеюсь, за вами последуют многие российские футболисты и тренеры для получения игрового опыта и повышения уровня российского футбола. Удачи вам», — заявил Березуцкий в интервью программе «Английский акцент».
Видео обращения Березуцкого можно посмотреть в официальной группе программы «Английский акцент» в «ВКонтакте».