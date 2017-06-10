Гинер: очень рад за Слуцкого, «Халл Сити» давно ждал его

Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал назначение бывшего главного тренера «армейцев» Леонида Слуцкого на пост наставника английского «Халл Сити».
«Халл Сити», который по итогам сезона вылетел из Премьер-лиги в Чемпионшип (второй по силе дивизион чемпионата страны), в пятницу объявил о назначении российского специалиста главным тренером.
«Я очень рад за Леонида Викторовича. Он молодец. „Халл Сити“ давно ждал его, наконец он там. Теперь всё у них хорошо будет», — цитирует Гинера ТАСС.
Под руководством Слуцкого ЦСКА стал трёхкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка России.
«Теперь «Челси» даст нам игроков». Реакция фанатов на назначение Слуцкого
Фанаты «Халл Сити» надеются, что российский тренер Леонид Слуцкий вытащит клуб из ямы, в которую «тигры» угодили в прошлом сезоне.