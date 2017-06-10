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Гинер: очень рад за Слуцкого, «Халл Сити» давно ждал его

10 июня 2017, суббота. 18:40. Футбол

Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал назначение бывшего главного тренера «армейцев» Леонида Слуцкого на пост наставника английского «Халл Сити».

«Халл Сити», который по итогам сезона вылетел из Премьер-лиги в Чемпионшип (второй по силе дивизион чемпионата страны), в пятницу объявил о назначении российского специалиста главным тренером.

«Я очень рад за Леонида Викторовича. Он молодец. „Халл Сити“ давно ждал его, наконец он там. Теперь всё у них хорошо будет», — цитирует Гинера ТАСС.

Под руководством Слуцкого ЦСКА стал трёхкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка России.

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Фанаты «Халл Сити» надеются, что российский тренер Леонид Слуцкий вытащит клуб из ямы, в которую «тигры» угодили в прошлом сезоне.
Источник: ТАСС Сообщить об ошибке
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ПФК ЦСКА Халл Сити Евгений Гинер Леонид Слуцкий
Новости. Футбол
10 июня 2017, суббота
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