«Эвертон» может приобрести у «Аякса» полузащитника Дави Классена за £ 20 млн

«Эвертон» близок к завершению сделки по трансферу полузащитника «Аякса» Дави Классена, сообщает Mirror. Игрок обойдётся «ирискам» в £ 20 млн (€ 23 млн).
«В Англии бывает сложно многим техничным и одарённым игрокам из-за высоких требований, но Дави Классен добился очень большого прогресса», — сказал главный тренер «Эвертона» Рональд Куман.
Сообщается также, что в случае приобретения Классена ливерпульцы могут расстаться с полузащитником Россом Баркли, переговоры с которым по продлению контракта зашли в тупик.
В минувшем сезоне Классен провёл 50 матчей за «Аякс», в которых забил 20 мячей и отдал 12 результативных передач.