«Эвертон» хочет приобрести Варди на замену Лукаку

Форвард «Лестер Сити» и сборной Англии Джейми Варди может продолжить карьеру в «Эвертоне», утверждает Liverpool Echo.
В лице 30-летнего Варди мерсисайдцы видят замену бельгийцу Ромелу Лукаку, который с большой долей вероятности перейдёт в «Челси». Кроме того, по данным источника, у нападающего «Лестера» хорошие отношения со спортивным директором «Эвертона» Стивом Уолшем, что может поспособствовать переходу.
В сезоне-2016/17 Варди провёл 35 матчей в английской Премьер-лиге, забил 13 голов и отдал 5 результативных передач.
Ньянг может стать заменой Лукаку в «Эвертоне»