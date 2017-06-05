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«Эвертон» хочет приобрести Варди на замену Лукаку

5 июня 2017, понедельник. 05:57. Футбол

Форвард «Лестер Сити» и сборной Англии Джейми Варди может продолжить карьеру в «Эвертоне», утверждает Liverpool Echo.

В лице 30-летнего Варди мерсисайдцы видят замену бельгийцу Ромелу Лукаку, который с большой долей вероятности перейдёт в «Челси». Кроме того, по данным источника, у нападающего «Лестера» хорошие отношения со спортивным директором «Эвертона» Стивом Уолшем, что может поспособствовать переходу.

В сезоне-2016/17 Варди провёл 35 матчей в английской Премьер-лиге, забил 13 голов и отдал 5 результативных передач.

Ньянг может стать заменой Лукаку в «Эвертоне»
Источник: Liverpool Echo Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
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