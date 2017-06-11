Родич близок к переходу из «Крыльев Советов» в «Црвену Звезду»

Защитник «Крыльев Советов» Милан Родич может продолжить карьеру в Сербии. Футболист близок к переходу в «Црвену Звезду», утверждает «Спортски Журнал».
Действующий контракт Родича с «Крыльями Советов» рассчитан до 30 июня 2018 года, однако после вылета в ФНЛ самарский клуб хочет сократить расходы на зарплаты игрокам, а потому может расторгнуть контракт с Родичем.
По данным источника, футболист должен подписать с «Црвеной Звездой» контракт на два года. В минувшем розыгрыше РФПЛ 26-летний Родич провёл 15 матчей и забил один гол.
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