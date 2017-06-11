Дринчич перешёл в сербский клуб «Чукарички»

Бывший полузащитник «Амкара», «Спартака», «Краснодара» и сборной Черногории Никола Дринчич продолжит карьеру в сербском клубе «Чукарички». 32-летний футболист подписал с командой из Белграда контракт, рассчитанный на один год, информирует сербское издание Zurnal.
Предыдущим клубом в карьере Дринчича был сербский «Рад». В минувшем сезоне чемпионата Сербии полузащитник провёл 14 матчей (13 — с первых минут), в которых не забил ни одного гола, но получил одну жёлтую карточку и один раз был удалён с поля.
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