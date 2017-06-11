Эдмар: получал предложения из России, но они мне были просто неинтересны

Бывший полузащитник «Металлиста» и сборной Украины Эдмар, выступающий за клуб четвёртого по силе дивизиона США «Бока Ратон», рассказал, почему не смог продолжить карьеру в MLS, Бразилии или России.
«Пытался попасть в MLS, но не получилось. Клубы были заинтересованы во мне, но компания MLS не захотела, чтобы меня подписывали. Именно они решают всё, поскольку платят игрокам зарплаты.
Прекрасно знаю, что в Бразилии зрители очень требовательны. Я сейчас уже не того уровня, не те скорости демонстрирую, чтобы ехать туда. Бразилия – очень строгая страна в этом смысле. Если ты сыграл один матч более-менее, то они начинают критиковать. Я подумал: «А оно мне надо?» Также не хотелось большого давления как на себя, так и на семью. Если бы играл сильно, то может быть, и поехал бы, но сейчас я выбрал семейную жизнь в США.
В Украине вариантов не было, а вот в России были, но я отказался. Предложения от клубов высшей лиги России просто были неинтересны», — цитирует 36-летнего Эдмара Footboom.