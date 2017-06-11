Ирландия вырвала ничью в матче с Австрией, Молдавия упустила победу над Грузией

В матче 6-го тура группы D отборочного турнира чемпионата мира – 2018 сборная Ирландии на своём поле принимала команду Австрии. Встреча проходила на стадионе «Авива» в Дублине и завершилась со счётом 1:1.
Гости благодаря голу Мартина Хинтереггера на 31-й минуте вышли вперёд, однако ирландцам за пять минут до конца встречи удалось сравнять счёт, когда отличился Джонатан Уолтерс.
В другом матче группы, который проходил параллельно, сборная Молдавии на своём поле сыграла вничью с командой Грузии. Хозяева вели 2:0 после первого тайма, однако грузины ответили двумя точными ударами во второй половине встречи и свели матч к ничьей — 2:2.
Турнирное положение в группе D: 1. Ирландия – 12 очков (6 матчей); 2. Сербия – 11 (5); 3. Австрия – 8 (6); 4. Уэльс – 7 (5); 5. Грузия – 3 (6); 6. Молдавия – 2 (6).