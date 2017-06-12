Тренер сборной Финляндии: украинцы сумели использовать наши слабости

Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва поделился впечатлениями от домашнего матча квалификации ЧМ-2018 с командой Украины (1:2).
«Игра была довольно хорошей, мы контролировали мяч, но не так часто, как хотелось бы, доводили дело до ударов. Одного гола сегодня оказалось мало для того, чтобы не проиграть. Украинцы сумели использовать наши слабости. Быстрым бегом они смогли прорваться через наши защитные редуты. Вместе с тем хорошо, что мы смогли забить. Этот гол показал, что сборная Финляндии тоже может успешно атаковать и контролировать ситуацию.
Хотел бы также отметить неплохую игру нашей оборонительной линии. Но даже при этом были ситуации, которые решили исход матча. Хочу поздравить Украину с победой. Для соперника результат был важнее, и он продолжает борьбу за высокое место в группе», — цитирует тренера Matchday.