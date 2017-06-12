Президент ФФУ: во втором тайме у сборной Украины открылось второе дыхание

Президент ФФУ Андрей Павелко прокомментировал победу сборной Украины над Финляндией (2:1) в выездном матче квалификации ЧМ-2018. По словам Павелко, подопечные Андрея Шевченко провели крайне неудачный первый тайм, но исправили ситуацию во второй половине.
«Очень важные три очка. Все нервы были выложены на поле. Конечно, сказалась усталость нашей команды в конце сезона.
Это хорошая возможность для наших болельщиков перевести дыхание перед новым сезоном и подготовиться к следующим матчам. Следующий спаренный тур будет очень важным — Турция и Исландия. На такой мажорной ноте можно строить планы на весну.
Я сказал Шевченко, что в первом тайме всё было совсем плохо. Но во втором тайме открылось второе дыхание — команда показала хороший футбол», — приводит слова Павелко «Террикон».