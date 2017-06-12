Т. Алькантара: Лам и Алонсо в правильное время завершили карьеру

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Тьяго Алькантара считает, что бывшие футболисты команды Филипп Лам и Хаби Алонсо выбрали правильное время для того, чтобы повесить бутсы на гвоздь. Эти игроки распрощались с большим футболом по окончании предыдущего сезона.
«Это два игрока, которые вечно останутся в нашей памяти. Когда я начинал играть с ними, то это казалось мне чем-то невероятным. Ведь раньше я смотрел их игру по телевизору и имел наклейки с их изображениями. Затем я наслаждался футболом вместе с ними и их дружбой. Лам и Алонсо в правильное время завершили карьеру», — приводит слова Алькантары Marca.
Тьяго Алькантара: на поле Хаби Алонсо в некотором смысле был тренером