Паршивлюк: говорят, что «Ростову» крышка, но команда боевитая

Защитник Сергей Паршивлюк, перешедший из «Анжи» в «Ростов», рассказал, как состоялся этот трансфер и почему он выбрал именно ростовскую команду.
«По поводу спортивной составляющей в „Анжи“ всё было нормально — я постоянно играл. Но я там жил один, без семьи, мне было очень тяжело. Потому что я семейный человек, приезжать раз в две недели на выходные — это не для меня. Встал вопрос, чтобы сменить команду. Самое конкретное предложение было от „Ростова“. Встретились, поговорили и быстро договорились
Я знал, что в клуб придёт Леонид Кучук, и мне сказали, что он был во мне очень заинтересован, что являлось немаловажным фактором. То, что в клубе будет перестройка, было ожидаемо, но это ничего не меняет. У «Ростова» амбициозное руководство, оно обещало, что команда не будет внизу таблицы. Говорят, что «Ростову» крышка, но команда боевитая и даёт бой в каждой игре", — сказал Паршивлюк в интервью клубному телевидению.