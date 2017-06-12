Защитник брестского «Динамо» может перейти в «Тосно»

Защитник брестского «Динамо» Максим Витус попал в сферу интересов «Тосно» (Ленинградская область), который завоевал путёвку в Премьер-Лигу по итогам прошлого сезона. Как сообщает «Прессбол», ситуация должна разрешиться в ближайшее время.
До «Динамо» 28-летний игрок выступал за «МТЗ-РИПО» (бронза высшей лиги и Кубок Беларуси-2008), гродненский «Неман» (финалист Кубка Беларуси — 2014), минское «Динамо» (серебро высшей лиги и 10 матчей в Лиге Европы — 2015), а также хорватский «Сплит», где он в 2016 году сыграл 11 матчей.
«Тосно» планирует определиться с будущим Милевского в течение недели