Российский полузащитник «Вильярреала» Антон Швец находится на просмотре в «Ахмате». Об этом «Чемпионату» сообщили в пресс-службе грозненского клуба.
В начале июня появилась информация, что Швец покинет «Вильярреал» по истечении контракта. 24-летний хавбек перешёл в «жёлтую субмарину» в 2014 году из «Сарагосы». Он привлекался к тренировкам с основной командой «Вильярреала», но не смог пробиться в её состав. В минувшем сезоне Швец провёл 21 матч за дубль «Вильярреала», не отметившись результативными действиями.
Также в пресс-службе «Ахмата» опровергли информацию о том, что защитник «Спартака» Евгений Макеев близок к переходу в грозненскую команду.