Один человек убит и 70 задержано по итогам беспорядков после матча в Колумбии

Полиция Колумбии зафиксировала 57 случаев столкновений между фанатами колумбийских клубов «Депортиво Кали» и «Америка» после ответного поединка этих команд в полуфинале Кубка Мустанга, завершившемся победой «Депортиво» (2:0, 0:0 — в первом матче). Сообщается также, что 70 человек было задержано по итогам этих стычек, а один из болельщиков «Америки» убит.
Фанат, одетый в цвета «Америки», покупал вместе со своим приятелем алкоголь в то время, как несколько болельщиков «Депортиво» напали на него и несколько раз ударили ножом. Друг попытался спасти пострадавшего и увезти на мотоцикле в ближайшую клинику, но злоумышленники продолжили преследование двух болельщиков, в результате чего раненый упал с мотоцикла и скончался на месте.