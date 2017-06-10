Возможное отсутствие Месси в матче в Сингапуре разозлило местных болельщиков

Многие болельщики сборной Сингапура разозлились после новости о том, что форвард сборной Аргентины Лионель Месси может пропустить товарищескую встречу 13 июня с участием их национальной команды, сообщает ESPN FC.
Ранее издание Clarin сообщило, что аргентинский футболист не примет участие во встрече в связи с подготовкой к свадебной церемонии с Антонеллой Рокуццо, намеченной на 30 июня. Хотя официально эта информация ещё не подтвердилась, сингапурские болельщики уже стали выражать недовольство возможным отсутствием главной звезды в составе соперника.
В частности, болельщики начали требовать возврата средств, потраченных на билеты. Отмечается, что билеты на встречу Сингапур – Аргентина, на афише которой изображён Месси, продавались по цене от 40 до 188 сингапурских долларов (приблизительно: от € 26 до € 121).