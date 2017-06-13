«Рома» заинтересовалась полузащитником «Барселоны» Денисом Суаресом

«Рома» проявляет интерес к полузащитнику «Барселоны» Денису Суаресу, сообщает испанское интернет-издание Sport.
Согласно информации источника, не в последнюю очередь это связано с тем, что спортивным директором римской команды стал Рамон Мончи. Последний до этого занимал аналогичную должность в «Севилье» и знает об игровых достоинствах Суареса не понаслышке. Футболист с 2014 по 2015 год защищал цвета андалусской команды.
По итогам минувшего сезона Суарес принял участие в 26 матчах чемпионата Испании, выйдя на поле в основном составе в 12 из них. Игрок стал автором 1 гола и 3 результативных передач.