Денис Суарес не намерен покидать «Барселону»

В планы полузащитника «Барселоны» Дениса Суареса смена клубной прописки не входит, сообщает Mundo Deportivo.
Футболист, пополнивший ряды каталонского клуба перед стартом нынешнего сезона, стал по ходу чемпионата Испании выходить на поле реже. Тем не менее он хочет остаться в испанском гранде и продолжать прогрессировать именно там. Между тем в его услугах заинтересована «Рома», готовая раскошелиться для приобретения игрока.
По итогам 35 туров национального первенства Суарес принял участие в 25 матчах, выйдя на поле в основном составе в 12 из них. Игрок стал автором 1 гола и 3 результативных передач.