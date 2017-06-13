Болельщики ЦСКА признали Акинфеева лучшим игроком сезона-2016/17

Завершилось голосование среди болельщиков ЦСКА, которые выбирали лучшего игрока московской команды в сезоне-2016/17. По итогам опроса на официальном сайте лучшим признан вратарь Игорь Акинфеев, набравший 32 процента голосов.
Капитан ЦСКА принял участие в 36 матчах прошлого сезона, при этом установил личный рекорд, 19 раз отстояв на ноль в Премьер-Лиге.
Второе место занял защитник Марио Фернандес, тройку лучших замкнул игрок обороны Алексей Березуцкий. Всего в голосовании участвовали 9041 человек.
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