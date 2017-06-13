Дасаев: 60 лет – не предел для меня, нахожусь в хорошей форме

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев, отмечающий сегодня 60-летие, рассказал, как ощущает себя в этом возрасте.
«Ну конечно, цифра, но, знаете, я её как-то мало чувствую. Нахожусь в хорошей форме. Мне помогает то, что я играю за ветеранов и сам тренируюсь. Поэтому я считаю, что эта цифра пока ещё не предел для меня», — поведал легендарный советский голкипер видеоинтервью пресс-службе красно-белых.
Дасаев является чемпионом СССР 1979 и 1987 годов в составе «Спартака», бронзовым призёром Олимпийских игр—1980 и серебряным призёром чемпионата Европы—1988 в составе сборной СССР. Заслуженный мастер спорта СССР. В настоящее время является тренером вратарей «Спартака-2».
Посмотреть полную версию интервью с Дасаевым можно в YouTube.