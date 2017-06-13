«Спартак» поздравил Дасаева с 60-летием

Пресс-служба московского «Спартака» поздравила легендарного вратаря команды Рината Дасаева с 60-летним юбилеем, который ветеран отмечает 13 июня.
«В этот праздничный день руководство, сотрудники и футболисты «Спартака», а также миллионы болельщиков поздравляют легенду красно-белых с юбилеем! Дорогой Ринат Файзрахманович! Желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия, исполнения планов и как можно больше радостных моментов, связанных с победами ваших воспитанников и нашего любимого клуба!» — сказано в поздравлении, опубликованном на сайте клуба.
Дасаев является чемпионом СССР 1979 и 1987 годов в составе «Спартака», бронзовым призёром Олимпийских игр — 1980 и серебряным призёром чемпионата Европы — 1988 в составе сборной СССР. Заслуженный мастер спорта СССР. В настоящее время является тренером вратарей «Спартака-2».