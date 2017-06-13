Манчини: Кришито не говорил, что хочет уйти из «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился мыслями о своей адаптации в России, прокомментировал слова защитника Доменико Кришито о том, что он хочет покинуть питерскую команду, а также рассказал о трансфере Кристиана Нобоа.
«Выигрывать очень сложно, но один итальянский тренер достиг больших успехов в России. Хочу стать вторым и достичь даже больших успехов. Я жил в Стамбуле, в Манчестере, проблем с переездом не будет. Насчёт того, переедет ли семья в Петербург, — посмотрим. «Зенит» — команда известная, конечно, я давно знаком с клубом и смотрел матчи.
Кришито? Я говорил с ним, он сказал, что ему здесь хорошо, он отзывался исключительно положительно о Санкт-Петербурге. Он не говорил, что хочет уйти.
У нас не будет никаких проблем с полётом в Хабаровск. В Манчестере примерно так же холодно, как здесь.
Трансфер Нобоа? Он техничный хороший игрок, имеет большой опыт и давно играет
в России. Это было главной причиной, почему мы его подписали. Завтра я начну работу. Очень важно, что Анатолий Тимощук и Игорь Симутенков вошли в тренерский штаб.
Появится ли в «Зените» Златан Ибрагимович? Думаю, он хорошо играл в «МЮ» и сейчас восстанавливается. Вряд ли он появится в «Зените», — передаёт слова Манчини корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.