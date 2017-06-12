Кришито: мечтаю вернуться в «Дженоа», но пока нет ничего конкретного

Защитник «Зенита» Доменико Кришито вновь подчеркнул, что намерен вернуться в Италию, а также прокомментировал информацию об интересе со стороны «Дженоа».
«У меня всё ещё есть контракт с „Зенитом“, но 15 июня начинаются сборы, и во время них я буду разговаривать с клубом. Собираюсь вернуться в Италию по семейным причинам. „Дженоа“? Мечтаю вернуться в этот клуб, но пока нет ничего конкретного», — цитирует Кришито сайт журналиста Альфредо Педуллы.
Ранее сообщалось, что борьбу за Кришито помимо «Дженоа» ведут «Интер», «Фиорентина» и «Наполи». Контракт 30-летнего игрока с «Зенитом» истекает в 2018 году. Он перешёл в питерскую команду из «Дженоа» в 2011 году.