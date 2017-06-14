Президент «Маритиму»: переход Данни остаётся нашей мечтой, мы провели переговоры

Президент «Маритиму» Карлос Перейра подтвердил, что клуб хочет заполучить экс-полузащитника «Зенита» Мигела Данни. 33-летний футболист является воспитанником португальского клуба и начинал в нём карьеру.
«Это остаётся нашей мечтой, мы провели переговоры. Данни предстоит принять непростое решение. Знаю, что у него есть большое желание играть, и мы хотим видеть Данни в наших рядах в следующем сезоне», — приводит слова Перейры O Jogo.
Данни перешёл в «Зенит» из московского «Динамо» в 2008 году. В минувшем сезоне российской Премьер-Лиги он принял участие в 12 матчах, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу