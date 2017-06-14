Сын Круиффа: думаю, что Бош и «Боруссия» Д подходят друг другу

Хорди Круифф, сын бывшего наставника «Барселоны» Йохана Круиффа, считает, что руководство дортмундской «Боруссии» приняло правильное решение, назначив на пост главного тренера экс-рулевого амстердамского «Аякса» Петера Боша. Голландский специалист заменил на этом посту Томаса Тухеля.
«Я горжусь Бошем. Более чем рад за него и думаю, что он и «Боруссия» подходят друг другу. Футболисты этой команды соответствуют той философии игры, которую он исповедует. Уверен, что он добьётся успехов в «Боруссии», так как по своей натуре является бойцом», — приводит слова Круиффа интернет-издание Sport1.