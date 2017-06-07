Бош: я буду успешен, а «Боруссия» Д будет показывать достойный футбол

Новый главный тренер дортмундской «Боруссии» Петер Бош прокомментировал своё назначение на этот пост. Голландский специалист сменил Томаса Тухеля, завоевавшего вместе с командой Кубок Германии.
«Горжусь тем, что имею возможность работать для такого значительного клуба. «Боруссия» входит в число 10 самых важных клубов мира. Речь идёт о молодой команде, имеющей потрясающих болельщиков. Я буду успешен, а «Боруссия» будет показывать достойный футбол. У меня были отличные времена в «Аяксе», но я хочу смотреть вперёд», — приводит слова Боша Bild.
53-летний специалист подписал контракт до 30 июня 2019 года.