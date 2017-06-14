Итальянские специалисты Мальфатти и Д’Урбано вошли в тренерский штаб «Спартака»

Итальянские специалисты Аттила Мальфатти и Джорджо Д'Урбано подписали контракты с московским «Спартаком». Об этом сообщает пресс-служба клуба. Тренер Аттила Мальфатти и тренер по физподготовке Джорджо Д'Урбано уже приступили к работе.
45-летний Мальфатти (на фото слева) известен в Италии по многолетней успешной работе в академии туринского «Ювентуса». 59-летний Д'Урбано отвечал за физподготовку спортсменов в сборных Италии по горным лыжам и волейболу, а также в нескольких футбольных клубах, среди которых «Аталанта», «Кальяри» и «Сиена».
Итальянцы Мальфатти и Д’Урбано пополнили тренерский штаб «Спартака»