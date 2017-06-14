«Ростов» сообщил, с кем проведёт два матча на сборе в Австрии

«Ростов» определился с соперниками по товарищеским матчам на первом сборе, который донская команда будет проводить в Австрии. Как сообщает официальный «твиттер» ростовского клуба, 16 июня подопечные Леонида Кучука сыграют со словенской командой «Крань», а 22 июня — против венгерского клуба «Видеотон».
«Крань» является представителем второй словенской лиги, а «Видеотон» является серебряным призёром чемпионата Венгрии прошлого сезона. «Ростов» сезон-2016/17 в Премьер-Лиге завершил на шестой позиции.