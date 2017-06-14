Лунёв: первые 3-4 дня сборов «Зенита» проведу по индивидуальной программе

Вратарь «Зенита» Андрей Лунёв рассказал о своём самочувствии в преддверии сборов. В мае футболист получил травму и выбыл из строя.
«Надеюсь, быстро восстановлюсь. Поеду вместе с командой, но первые три-четыре дня сборов проведу по индивидуальной программе. Главный доктор изучит анализы и всё скажет. Сейчас боль в колене ещё есть.
Манчини? Знаю, что тренер квалифицированный, добивался результата в хороших командах. Надеюсь, что останутся прежние тренеры вратарей. Но команда принимает всё, когда её ставят перед фактом. Ассоциации с итальянской вратарской школой? Глядя на Буффона, есть ощущение, что у них там всё в порядке! Но у нас и так со специалистами всё в порядке: Михаил Бирюков – топ-тренер. С Томиславом Рогичем общался вчера – пока не знаю, остаётся он или нет.
Во время отпуска я отключаю телефон, так что ни с кем из ребят в этот период не общался. Ездил в Италию – был в Риме. Крутой город, есть на что посмотреть, хорошие впечатления. Потом отправились на Сардинию – отдохнуть. Правда, море ещё холодное было. По местным каналам показывали переходные игры Серии C, пару раз посматривал», — передаёт слова Лунёва корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.