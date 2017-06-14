Роналду: моя совесть чиста

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду, которого обвиняют в уклонении от уплаты налогов, заявил, что его совесть чиста.
«Моя совесть чиста», — цитирует Роналду Deportes Cuatro.
Футболист сборной Португалии обвиняется в неуплате налогов на сумму € 14,7 млн в период с 2011 по 2014 год. В частности, пресса сообщает, что футболист сделал это посредством общественной организации, которую создал в 2010 году. Роналду обвиняется в неуплате тех денег, которые получал от своих имиджевых прав. В целом же игрок обвиняется в четырёх преступлениях против налоговых органов Испании.
Официальное заявление «Реала»: уверены, Роналду докажет свою невиновность