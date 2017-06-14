Официальное заявление «Реала»: уверены, Роналду докажет свою невиновность

Руководство мадридского «Реала» выступило с официальным заявлением в ответ на обвинения испанской прокуратуры относительно неуплаты налогов нападающим Криштиану Роналду.
Футболист сборной Португалии обвиняется в уклонении от выплаты налогов на сумму € 14,7 млн.
В заявлении «Королевского клуба», в частности, говорится: «ФК «Реал» выражает полное доверие Роналду. Мы считаем, что он действовал в соответствии с буквой закона в вопросах, касающихся выплаты налогов. Со дня своего перехода в «Реал» в 2009 году Роналду всегда выказывал готовность выполнять все налоговые требования. Мы абсолютно уверены, что Роналду докажет свою полную невиновность. «Реал» выражает надежду, что правосудие будет действовать максимально быстро, чтобы невиновность игрока была доказана как можно скорее».