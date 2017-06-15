Наставник «Байера»: хочу, чтобы Кисслинг остался у нас и в следующем сезоне

Новый главный тренер леверкузенского «Байера» Хайко Херрлих отметил, что рассчитывает на нападающего команды Штефана Кисслинга. По ходу минувшего сезона 33-летний футболист думал о завершении профессиональной карьеры.
«Штефан является воплощением командного духа. Я хочу, чтобы Кисслинг остался у нас и в следующем сезоне. Для меня он имеет особенное значение», — приводит слова Херрлиха Spox.
По итогам минувшего сезона Кисслинг принял участие в 20 матчах чемпионата Германии, выйдя на поле в основном составе в 4 из них. Игрок стал автором 4 голов и 1 результативной передачи.
Кисслинг может по окончании сезона повесить бутсы на гвоздь