Песьяков рассказал, почему он решил перейти в «Ростов»

Вратарь Сергей Песьяков, перешедший из «Спартака» в «Ростов», рассказал, почему он решил перейти в стан ростовской команды.
«Все произошло спонтанно, как это бывает. У меня закончился контракт со «Спартаком», стал свободным агентом, стали появляться какие-то варианты. На первой же встрече с агентом было принято решение, что я перейду сюда. Для меня «Ростова» был приоритетом, поэтому и перешёл в этот клуб.
Всегда, когда раньше приезжали в Ростов, были полные трибуны, приятный, небольшой стадиончик. Город живёт футболом. Отсюда и быстрое принятие моего решения по поводу клуба. Хочу сказать болельщикам, чтобы они верили в команду, как они делали последние 2-3 сезона", — сказал Песьяков в интервью клубному телевидению.