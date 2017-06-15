Известный в прошлом голкипер «Спартака» Андрей Сметанин назначен на должность тренера вратарей московского «Арарата». Об этом говорится на официальной странице столичной команды в социальной сети «ВКонтакте».
Свою игровую карьеру Сметанин начинал в пермской «Звезде», после чего защищал цвета московских «Динамо» и «Спартака». Дважды Андрей Сметанин становился чемпионом России, выигрывал национальный кубок, а также пополнил коллекцию серебряной и тремя бронзовыми наградами первенства страны.
В 2006 году в составе МФК «Лобня-Алла» Сметанин провел свой последний матч и перешёл на пост генерального директора мини-футбольного клуба «Динамо-2». Последним местом работы 47-летнего специалиста был СДЮСШОР Юность Москвы «Спартак-2».
Бывший голкипер «Спартака» Сметанин вошёл в тренерский штаб «Арарата»