Акинфеев назвал самого яркого футболиста, с которым играл в сборной России

Голкипер сборной России Игорь Акинфеев вспомнил самого яркого футболиста национальной команды, с которым он выступал.
«Ощущаю ли себя лидером сборной России? Я ощущаю себя частью команды. Приятно, когда люди говорят о тебе что-то подобное, но для меня это не признание исключительности, а дополнительная ответственность: мне верят, значит, не имею права подвести.
В чём должны проявляться лидерские качества в сборной? Прежде всего — в качественном выполнении своей работы на поле. Лидерами должны быть все – каждый на своей позиции. Что касается того, кто за эти годы выглядел в нашей сборной ярче других, то это Андрей Аршавин.
Если говорить о футболистах сборной, которые влияли на коллектив, то кроме Аршавина выделил бы Диму Аленичева в 2004 году, Сергея Семака — в 2008 году. Но всё равно лидер должен быть таковым прежде всего на поле, а не за его пределами. И обычно в команде бывает какой-то костяк, а не один лидер. Иногда, допустим, надо просто собраться всем вместе и посмеяться, чтобы снять напряжение, а иногда – серьёзно поговорить. Такой разговор не инициирует какой-то один человек, он вызревает внутри коллектива», — цитирует Акинфеева официальный сайт РФС.