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В Аргентине защитник во время матча использовал иглу против нападающего

15 июня 2017, четверг. 23:32. Футбол

В матче первого раунда Кубка Аргентины между «Эстудиантесом» и командой из более низкого дивизиона «Спорт Пасифико» произошёл необычный инцидент, сообщает BBC.

Во время встречи защитник «Спорт Пасифико» Федерико Альенде использовал иглу, чтобы нанести повреждение нападающему соперника. Об этом сам Альенде признался в интервью после матча.

«Я пронзал иглой нападающего «Эстудиантеса». Мы знаем, что игроки из высшего дивизиона не любят контакты на поле, затягивать время и играть грязно. Так что я действовал таким образом. Таков футбол. Это игра для умных. Я полностью выключил из игры их нападающего. Он должно быть меня ненавидит», — сказал Альенде после игры.

Сообщается, что Альенде спрятал две иглы в щитках. Одна из них сломалась, а второй он по ходу встречи, пока не видел арбитр, несколько раз тыкал в оппонента.

Матч завершился победой «Спорт Пасифико» со счётом 3:2. Комментируя инцидент президент клуба Эктор Монкада пообещал исключить из команды Альенде.

«Мы разочарованы. Этот инцидент испортил впечатление от хорошей игры команды. Я исключу из команды Альенде», — сказал Монкада.

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Источник: BBC Сообщить об ошибке
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Эстудиантес
Новости. Футбол
15 июня 2017, четверг
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