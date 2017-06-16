Асенсио: Зидан советовал мне работать, сказав, что получу свой шанс

Полузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио сообщил, что в конце предыдущего сезоне беседовал с главным тренером команды Зинедином Зиданом относительно своих перспектив в «Королевском клубе». Французский специалист ободрил игрока, рекомендовав ему не падать духом из-за отсутствия большой игровой практики.
«Да, у меня была беседа с Зиданом. Я привык к тому, чтобы играть много. Но Зидан советовал мне работать, сказав, что я ещё молод и получу свой шанс. Так и получилось. У меня была возможность участвовать в важных матчах в концовке сезона. Я хотел играть и помогать команде выигрывать титулы», — цитирует 21-летнего игрока Marca.
В минувшем сезоне Асенсио сыграл в 23 матчах Примеры, выйдя на поле в основном составе в 11 играх. Футболист стал автором 3 голов и 2 результативных передач. Кроме того, в финальном матче Лиги чемпионов он забил гол и способствовал победе своей команды над «Ювентусом» со счётом 4:1.