Пасторе сообщил, что не покинет «ПСЖ» этим летом

Полузащитник «ПСЖ» Хавьер Пасторе не покинет команду нынешним летом. 27-летний футболист интересен «Милану» и «Интеру», но аргентинец не намерен менять клубную прописку. Ранее сообщалось, что Пасторе стремится уйти из «ПСЖ».
«Это ложь, я никого ни о чём не просил. Я мало играл из-за травмы, это правда, сезон был не из лучших. Но я останусь в «ПСЖ» этим летом», — цитирует Пасторе Goal.
Хавьер Пасторе был одним из первых дорогих приобретений «ПСЖ» с момента прихода нового президента Нассера Аль-Хелаифи. В 2011 году парижане заплатили «Палермо» € 42 млн.
«Милан» и «Интер» поспорят за хавбека «ПСЖ» Пасторе